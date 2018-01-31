Elif Elmas ilk asistini yaptı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Akın Çorap Giresunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı Lacivertliler, Mehmet Topal'ın golüyle 1-0 öne geçerken genç oyuncu Elif Elmas da ilk asistine imza attı.
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