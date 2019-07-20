Durmisi tamam sıra Lazio'da
Sol kanat transferini Tyler Boyd'u alarak tamamlayan Beşiktaş'ta sıra sol beke geldi. Lazio'nun Danimarkalı futbolcusu Rıza Durmisi ile temasa geçen siyah beyazlılar oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerden olumlu sonuç aldı.
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