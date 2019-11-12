Dünyaca ünlü futbolcuların eski ve yeni hali 2019
Dünyaca ünlü tanınmış 10 futbolcunun, gençken nasıl göründüklerini ve şimdiki hallerini sizler için derledik.
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