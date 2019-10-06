Dorukhan ne zaman dönecek? Fikret Orman açıkladı!

Fikret Orman'ın açıklamaları;

"Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Sakatlık da var, her şey de var. Camiamız üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Buna sevinirken sakatlıklara üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin diyelim."

"Dorukhan yarın ameliyet olacak. Sonra takıma dönmesini bekleyeceğiz. Neticede futbolun içinde bunlar daha önce de vardı. 1.5 ay sonra koşmalara başlar herhalde diye düşünüyorum. Genç çocuklar daha çabuk iyileşirler."