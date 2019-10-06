Dorukhan ne zaman dönecek? Fikret Orman açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 2-0'lık Alanyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Fikret Orman'ın açıklamaları;
"Futbolun içinde olan şeyler bunlar. Sakatlık da var, her şey de var. Camiamız üzerinde olumsuz bir hava vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Buna sevinirken sakatlıklara üzüldük. Allah tedavisi olan hastalıklar versin diyelim."
"Dorukhan yarın ameliyet olacak. Sonra takıma dönmesini bekleyeceğiz. Neticede futbolun içinde bunlar daha önce de vardı. 1.5 ay sonra koşmalara başlar herhalde diye düşünüyorum. Genç çocuklar daha çabuk iyileşirler."
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i belli oldu!
- Beşiktaş- Başakşehir maçına damga vuran olay!
- Sumudica: Bugünkü maç 9-2 bitseydi normaldi
- Beşiktaş cephesinden hakem isyanı!
- Süper Lig'de üçüncü haftanın en iyi 11'i belli oldu!
- Beşiktaş'ta 3. sakatlık! Oyuna devam edemedi
- İşte FIFA 20 ratingleri! Süper Lig'in zirvesinde sürpriz isim...
- Serdal Adalı'nın Beşiktaş bombası basına sızdı! Yeni teknik direktör...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.