Dört büyüklerin borsa değeri
GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, dört büyüklerin borsa değerleri ile ilgili son gelişmeleri A Spor ekranlarına değerlendirdi.
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