Dolmabahçe'de kritik randevu
Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını Dolmabahçe'de paylaşacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
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