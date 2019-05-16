Dirar Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sezon sonunda sarı lacivertli takımdan ayrılabileceğini belirtti.
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