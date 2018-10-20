Didier Drogba 40 yaşında atmaya devam ediyor
ABD ikinci ligi USL'de Phoenix Rising forması giyen 40 yaşındaki Didier Drogba, eski günlerini aratmayan bir frikik golüne imza attı.
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