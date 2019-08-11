Diagne'nin ayrılık için şartları var
Mbaye Diagne'nin Galatasaray'dan ayrılmak için belirli şartları var... Senegalli forvet Arap Yarımadası ve Avrupa kulüpleri için ayrı rakamlar belirledi.
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