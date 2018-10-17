Derbi maçta hakemden skandal hata!

G.Saray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren U15 Ligi maçında ilginç bir olay yaşandı. Hakem 40 dakika oynanması gereken ilk yarıyı 35 dakikada bitirdi, uyarılar sonrası hatasını düzeltti.

Futboldan çok hakem hatalarının konuşulduğu son dönemde yeni bir hakem skandalı daha yaşandı.

MAÇI ERKEN BİTİRDİ

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği U15 Ligi maçında, karşılaşma 1-0 siyah-beyazlı ekibin üstünlüğüyle devam ederken hakem ilk yarıyı bitirdi. Dakikalar 37'yi gösterirken çalan ilk yarının bitiş düdüğü herkeste şaşkınlık yarattı.

40 dakika oynanması gereken ilk yarının 37. dakikada bitmesi üzerine Galatasaray cephesinden hakem Ahmet Yakup Akçal'a itiraz geldi. İlk yarının 35 dakika olduğunu düşünen Akçal, 2 dakika da uzatma bölümü eklediği maçı 37. dakikada bitirdi.

Galatasaraylı teknik sorumlu ve futbolcuların itirazı sonrası yardımcılarıyla konuşan Akçal, karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi. Maç Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



