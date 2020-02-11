David Luiz'den sinir bozucu şaka
Arsenal'de eğlenceli anlar... David Luiz takım arkadaşlarına uyurken yaptığı şakayı sosyal medya hesabından paylaştı.
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