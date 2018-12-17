Fenerbahçe Sportif direktörü Comolli Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'i değerlendirdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Sportif Direktör Volkan Ballı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yeni idari menajeri Volkan Ballı, "Zenit ile karşılaşacağımız günlerde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Zenit, iyi ve güçlü bir kulüp. Hepsi çok güçlü rakipler. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye çalışacağız. Hepimizin Fenerbahçe'nin geleceği için Ali Koç'a destek vermesi gerekiyor. Taraftarın desteğini karşılıksız bırakmamamız gerekiyor. Bugün stat dolacak." yorumunu yaptı.