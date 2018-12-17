Damien Comolli'den Zenit yorumu: "Turu geçmeye çalışacağız"
Fenerbahçe Sportif direktörü Comolli Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'i değerlendirdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile Sportif Direktör Volkan Ballı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki kurayı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin yeni idari menajeri Volkan Ballı, "Zenit ile karşılaşacağımız günlerde çok daha farklı bir Fenerbahçe olacak. Zenit, iyi ve güçlü bir kulüp. Hepsi çok güçlü rakipler. Elimizden geleni yaparak turu geçmeye çalışacağız. Hepimizin Fenerbahçe'nin geleceği için Ali Koç'a destek vermesi gerekiyor. Taraftarın desteğini karşılıksız bırakmamamız gerekiyor. Bugün stat dolacak." yorumunu yaptı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe'ye sambacı sol bek!
- Aziz Yıldırım sessizliğini bozdu! Kurtuluş reçetesini verdi...
- Erzurum maçı öncesi taraftarı sevindiren görüntü!
- Fenerbahçe'nin Akhisarspor karşısındaki muhtemel 11'i!
- Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e fark!
- Fenerbahçe Real Betis'ten Sanabria ile ilgileniyor
- Fenerbahçe'de Comolli isyanı!
- Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yabancı hocalara 200 milyon TL tazminat ödedi!