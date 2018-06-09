Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya 55 bin kişilik stat yapacağız

19 Mayıs Stadyumu'ndaki dev mitingde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilecek. Uluslararası finallere ev sahipliği yapacak"