Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara'ya 55 bin kişilik stat yapacağız
19 Mayıs Stadyumu'ndaki dev mitingde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ankara'ya 55 bin kişilik yeni stadyum kazandıracağız. 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilecek. Uluslararası finallere ev sahipliği yapacak"
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