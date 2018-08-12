Cristiano Ronaldo’nun Juventus formasıyla ilk golü!
Juventus formasını, A takımın Juventus B ile oynadığı hazırlık maçında ilk kez giyen Cristiano Ronaldo, 9. dakikada golünü attı.
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