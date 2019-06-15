Copa America'nın ikinci Messi'si: Takefusa Kubo
Real Madrid'in kadrosuna kattığını duyurduğu 18 yaşındaki Kubo, "Japon Messi" lakabıyla anılıyor. Genç yıldız Copa America'nın en çok heyecanladıran ismi konumunda.
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