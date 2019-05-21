Çifte kupalı şampiyon Galatasaray
Hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, kupa sayısını 74'e çıkardı. Sarı kırmızılılar, ezeli rakipleri? Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki kupa sayısı farkını da iyice açtı.
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