Cenk Tosun'dan kötü haber
A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cenk Tosun, EURO 2020 Elemerleri'nde oynanacak Fransa ve İzlanda maçlarında forma giyemeyecek. Yıldız futbolcunun durumu hakkında son bilgileri A Spor muhabiri Hakan Gündoğar aktardı.
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