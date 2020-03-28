Cenk Renda'dan 'evde kal' mesajı
Corona virüsü testinin negatif çıkması üzerine taburcu olan ve evde karantinada bulunan Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
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