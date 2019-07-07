Cenk Ergün: "Fernando, Sevilla'yla anlaştığını söyledi"
Galatasaray eski sportif direktörü Cenk Ergün, A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Galatasaray'da forma giyen Fernando'nun Sevilla'ya transferi hakkında son detayları paylaştı. Fernando'yla İspanya'ya transferi hakkında görüştüğünü ifade eden Ergün, "Kısa bir süre önce Fernando'yla görüştüm. Bana 'Sevilla'yla anlaştım. Bana sorarsan birkaç güne kadar transfer tamamlanır' dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'da yıldız isim ile yollar ayrılıyor!
- Arda Turan ve Mehmet Topal transferinde sona gelindi
- Galatasaray'a Onyekuru müjdesi!
- Galatasaray Muriç için teklifini yeniledi!
- Ve Diagne'nin yeni takımı belli oluyor! Menajeri resmen açıkladı | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
- Galatasaray'ın Aboubakar kararı belli oldu!
- Galatasaray'da Devler Ligi kadrosu kuruluyor! Beşiktaş'ı çıldırtacak transfer
- Galatasaray'a İtalyan golcü geliyor
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.