Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, ismi Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir ve Toulouse ile anılan Vedat Muriqi konusunda açıklamalarda bulundu. Bal, Galatasaray'ın yaptığı teklifi reddettiklerini açıkladı.
Yılmaz Bal'ın açıklamaları şöyle;
"Abdurrahim Albayrak 3 milyon euro verdi. 3 milyon Euro'ya Vedat Muriç'i vermeyeceğiz. Vedat ile zaten görüşmelerimiz sürüyor. Bize diyor ki; "Rizespor'un menfaatleri ile benim menfaatleri örtüşecekse bu transfer olsun" Türkiye'den iki teklif (Galatasaray, Fenerbahçe) yurt dışından bir teklif (Touolouse) var. İstediğimiz teklif gelmezse Vedat Muriqi takımda kalacak. Vedat Muriqi için 10 milyon euro istiyoruz. Muriqi'yi 500 bin euroya almıştık, 10 milyon euroluk talebimiz var" sözlerini kullandı.
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