Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan transfer açıklaması
Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karadeniz ekibinin başkanı Hasan Kartal, karşılaşma sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
Hasan Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:
"İKİNCİ YARIDA DAHA İYİ BİR RİZESPOR GÖRECEĞİZ"
"Çaykur Rizespor daha kendine gelemedi. Beklediğimiz Rizespor bu değil. Daha iyiye gideceğimizden eminim ama Konyaspor maçı çok önemliydi. Hemen hemen aynı seviyede olduğumuz bir kulüple oynadık. İnşallah Konyaspor da ileride oynayacağı maçlarda başarılı olur. İleriye doğru gittikçe daha da düzeleceğiz bundan emin olabilirsiniz. İkinci yarıda inşallah çok daha iyi bir Rizespor göreceğiz."
"BİRKAÇ TAKVİYEYLE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Kartal, 'Sezonun ikinci yarısı için transfer olacak mı?' sorusuna "Transfer yapmayı düşünüyoruz. Hocamızla da görüşmemiz neticesinde hangi bölgelerde eksiklerimizin olduğunu biliyoruz. Bunlarla ilgili sportif direktörümüz Yılmaz Bal da biz de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Birkaç takviyeyle çok daha iyi olacağız." cevabını verdi.
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