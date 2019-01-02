Canlı yayında bombayı patlattı: Arda Turan gidiyor...

Canlı yayında bombayı patlattı: Arda gidiyor...
Beyaz Tv'de Söylemezsem Olmaz programında sunucu Ece Erken, Arda Turan ile ilgili flaş ifadeler kullandı. Erken, "Arda Turan ile ilgili büyük bir bomba var. Arda'nın ya Amerika ya da Çin'e transfer olacağı konuşuluyor" dedi.
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