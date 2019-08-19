Canevim 7. Bölüm

Atölyenin açılışında Kristina'yla bir arada görülen Taylan'ın, şüphe uyandırmadan bu işin içinden sıyrılması çok zordur. Taylan'ın Ömer'in yüzüne karşı meydan okuması, Ceylan'la Ömer arasında büyük bir çatışma başlatır. Artık Ömer'in hedefinde Taylan vardır. Diğer taraftan Taylan, Ceylan'la baş başa kalmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Ceylan, Taylan'ın gittikçe belirginleşen tavırları sonucunda artık onun ilgisinden neredeyse emindir. Ancak Taylan'dan beklenmedik bir manevra gelecektir. Haksever ailesinin yaşadığı maddi sıkıntılar ise Elvan'ın hayatında yeni bir sayfanın açılmasına yol açar. Elvan'la sürekli çatışma halinde olan Müjgan'ın hiç beklemediği bir anda karşına çıkan kişi, genç kızı çok etkileyecektir.