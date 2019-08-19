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Canevim 6. Bölüm

Ömer masum olduğunu kanıtlayabilecek mi?

Ceylan'ın ablasının yardımıyla Kristina'dan gerçeği öğrenme çabası Taylan'ın tüm planlarını tehlikeye atmıştır. Yaşananlar yüzünden çok gerilen Kristina bu oyuna daha fazla devam edemeyeceğini hisseder ve harekete geçer. Onun bu kararı Taylan'ı oldukça zor durumda bırakır. Fikret'in izini süren Ömer ise Taylan'la karşı karşıya gelir. Taylan'dan öğrendikleri, Ömer'in, Ceylan'la ilişkisinde yeni bir gerilime neden olacaktır. Ceylan'a yakın olmak için uğraşan Taylan, mahalleye bir yatırım yapmaya karar verir. Bu durumdan hoşlanmayan Feryal ise oğlunu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Kardeşinin yaşadıkları yüzünden Elvan'ın ailesine dair kötü hatıraları tekrar gün yüzüne çıkarken, Sezgin gün geçtikçe Elvan'a daha fazla bağlanmaktadır.

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19 Ağustos 2019 , Pazartesi
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