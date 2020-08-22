Caner Erkin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj!
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Caner Erkin, düzenlenen basın toplantısında konuştu. Milli futbolcu, sarı-lacivertli taraftarlarla yaşadığı gerginliğe atıfta bulunarak "Üç senedir Kadıköy'e geliyorum, ilk iki sene hiçbir art niyet yaşamadım ama son sene çok farklı yaklaştılar, annem yoğun bakımda yer alırken böyle günler yaşadım ama şu an taraftarlar ile aramda bir sıkıntı yok, ben onları affettim onlar da beni affetsinler" dedi.
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