Campi: Maçın genelinde üstün oynadık
Trabzonsporlu futbolcu Gaston Campi, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Spor yazarı Olcay Çakır Krasnodar-Trabzonspor maçını değerlendirdi
- Galatasaray istedi Trabzonspor bombayı patlatıyor
- Trabzonspor-Galatasaray maçının sineması
- Trabzonsporlu Sörloth'tan büyük başarı!
- Trabzonspor'a Talisca müjdesi! Geliyor...
- Almanlar Trabzonspor'un yıldızını istiyor!
- Futbolda devrim gibi karar! VAR değişiyor
- İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (11. hafta)
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.