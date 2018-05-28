Bursaspor Samet Aybaba'ya emanet – Fotomaç TV
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    Bursaspor Samet Aybaba'ya emanet

    Bursaspor, Paul Le Guen'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getirdi. Yeşil beyazlılar deneyimli teknik adamla bu akşam 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

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    28 Mayıs 2018, Pazartesi
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