Bursaspor Samet Aybaba'ya emanet
Bursaspor, Paul Le Guen'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba'yı getirdi. Yeşil beyazlılar deneyimli teknik adamla bu akşam 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
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