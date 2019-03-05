Bursaspor kabustan uyandı
Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Bursaspor, Demir Grup Sivasspor'u 24. hafta maçında 3-2 yenerek galibiyet hasretini sona erdirdi.
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