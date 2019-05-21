Burak Yılmaz sustu Beşiktaş yarıştan koptu
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın gol yollarındaki suskunluğu Beşiktaş'ı da etkiledi. Siyah beyazlılar son üç haftada lig ikinciliğine oturma fırsatını geri tepti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ın Trabzonspor kadrosu belli oldu!
- Beşiktaş'a süper kanat! 16 maçta 15 gol...
- Galatasaray - Beşiktaş derbisinde 11'ler netleşti! Fatih Terim'den büyük sürpriz
- Beşiktaş'ta o isim valizlerini topladı!
- Lucescu'dan Beşiktaş yönetimine teklif!
- 4. Lig'den Beşiktaş'a transfer oluyor! Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
- Sol kanatta devrim!
- Beşiktaş'ı bekleyen 235 milyonluk tehlike! UEFA...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.