Burak Yılmaz ofsayttan kurtuldu
Golleri kadar ofsayta çok fazla yakalanması nedeniyle adından sıkça bahsettiren Burak Yılmaz, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana büyük bir değişim yaşıyor...
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