Burak Yılmaz Antalya’ya geldi
Videoyu Daralt

Burak Yılmaz Antalya’ya geldi

Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya’ya geldi.Siyah-beyazlı ekibin transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
04 Ocak 2019, Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN