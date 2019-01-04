Burak Yılmaz Antalya’ya geldi
Beşiktaş'ın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Burak Yılmaz, Antalya’ya geldi.Siyah-beyazlı ekibin transferi için Trabzonspor ile görüşmelere başladığı Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampını gerçekleştirdiği Antalya'ya geldi. Tecrübeli futbolcunun yanında, Ryan Babel ve Cyle Larin de yer aldı. Transferiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Burak Yılmaz, havaalanı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Burak Yılmaz, Cyle Larin ve Ryan Babel'i taşıyan araç, daha sonra siyah-beyazlı ekibin kamp yaptığı otele doğru hareket etti.
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