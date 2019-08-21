Bülent Korkmaz'dan yabancı sınırı açıklaması
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, A Spor'un sorularını yanıtladı. | ÖZEL RÖPORTAJ
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