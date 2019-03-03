"Bu pozisyon bence ofsayt"
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"Bu pozisyon bence ofsayt"

Spor Ajansı'nda Fenerbahçe - Ç. Rizespor maçını yorumlayan Emre Bol, Çaykur Rizespor maçında Serdar Aziz'e yapılan faul öncesi pozisyonun ofsayt olduğunu söyledi ve "Gerçek Fenerbahçelilerin vicdanı ne diyor, ona bakmak lazım. Hangi Fenerbahçeli böyle bir penaltı golüyle maç kazanmayı kabul eder? Bence kimse etmez" ifadelerini kullandı.

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03 Mart 2019 , Pazar
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