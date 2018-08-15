Bu hareket ringlerde yapılmaz! İnsanlık dışı faul...

Tanzanya - Burundi maçı sırasında yaşanan bir pozisyonda ortalık karıştı. Berabere devam maçın uzatma bölümlerinde Tanzanya Milli Takımı öne geçmesiyle birlikte karşılaşmada tansiyon yükseldi. Bir pozisyonda ikili mücadele sonrası Tanzanyalı futbolcu şık bir hareketle Burundili futbolcudan topu kurtardı ancak kendisine yapılan sert müdahale sonrası yerden kalkamadı. Rakibinin yüzüne ayağının tersiyle tekme atan futbolcu hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam etti ancak hakem hareketi affetmedi.Tanzanya - Burundi maçı sırasında yaşanan bir pozisyonda ortalık karıştı. Berabere devam maçın uzatma bölümlerinde Tanzanya Milli Takımı öne geçmesiyle birlikte karşılaşmada tansiyon yükseldi. Bir pozisyonda ikili mücadele sonrası Tanzanyalı futbolcu şık bir hareketle Burundili futbolcudan topu kurtardı ancak kendisine yapılan sert müdahale sonrası yerden kalkamadı. Rakibinin yüzüne ayağının tersiyle tekme atan futbolcu hiçbir şey olmamış gibi oyuna devam etti ancak hakem hareketi affetmedi.