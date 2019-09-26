Bilal Erdoğan: Millet bahçelerinin geleneksel sporlara hizmet etmesi için çalışıyoruz
Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nda 3-6 Ekim'de yapılacak Etnospor Kültür Festivali öncesi basın toplantısı yapıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan, 16 ülkeden katılımcının yer alacağı ve 12 geleneksel spor dalında mücadelenin yaşanacağı organizasyonla ilgili bilgi verdi.
Bilal Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Dünya Etnospor Konfederasyonu, bütün dünyada geleneksel sporların popülerleşmesi ve ihyası için çalışan ve 2015 yılında Bişkek'te kurulan bir konfederasyondur. Geldiğimiz noktada merkezimizi İstanbul'a taşıyarak kurumsal yapımızı güçlendirdik. Etnospor Kültür Festivali'nin ilk üçünü mayıs ayında yaptık. Şimdi yapacağımız dördüncüsünü ve muhtemelen beşincisini de sonbaharda yapacağız. Çünkü mayıs ayı, Ramazan ayında tekabül ettiği için festivalin sonbaharda yapılmasının daha uygun olacağı düşünülerek iki yıl boyunca festivali eylül sonu ekim başı yapmaya karar verdik.
Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nı tercih ettik çünkü buranın Millet Bahçesi yapılması kararı alındı. İstanbul'un merkezi noktasında yer alan bu büyük alanın İstanbullunun çok çeşitli sosyal ihtiyaçları için kullanılmasına karar verilmiş olundu. Biz de festivalimizi burada yaparak bu sahanın bundan sonra bu tür etkinlikler için kullanılmasına ve geleneksel sporlar alanında çalışan bir kuruluş olarak kurulacak olan Millet Bahçesi'nde geleneksel sporlara hizmet eden fonksiyonların kalıcı olarak yaşatılmasına hizmet edeceğini düşünüyoruz. Geleneksel sporlarda amaçlarımızdan biri de insan ve çevre dostu olmaktır. Dolayısıyla Millet Bahçesi olarak tanımlanan yerlerde herhangi bir inşaat ihtiyacı olmaksızın geleneksel sporların yapılması mümkün. Bununla ilgili projelerimiz var.
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