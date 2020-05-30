Beşiktaş'tan dev proje! Dolu tribünlere karşı oynayacak
12 Haziran'da başlayacak Süper Lig'in kalan 8 haftasının seyircisiz oynanacağı açıklanmıştı. Tribün gelirlerinden mahrum kalacak Beşiktaş, bu kapsamda 'Ruhumuz Yeter' projesini hayata geçirdiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz oynayacağı dört iç saha mücadelesi için, 'Ruhumuz Yeter' sloganıyla karton taraftar projesi başlattı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Kulübümüz, Vodafone Park'ta seyircisiz oynanacak; Antalyaspor, Konyaspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları için 'Ruhumuz Yeter' sloganı ile karton taraftar projesini hayata geçirdi.
Proje kapsamında, ruhumuzyeter.bjk.com.tr/ adresinden kayıt yapan taraftarlarımızın fotoğraflarının yer aldığı karton maketler, Beşiktaşımızın Vodafone Park'ta oynayacağı maçlarda tribünlerindeki yerini alacak. 'Ruhumuz Yeter' kampanyası ile Vodafone Park'ta oynanacak maçlarda karton maketinin tribünde yer almasını isteyen taraftarlarımız, ruhumuzyeter.bjk.com.tr üzerinden bilgilerini ve fotoğraflarını yükleyerek kayıt yaptırabilecek. Kampanyaya katılım ücreti, 129 TL olarak belirlendi.
'Ruhumuz Yeter' diyen Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Kulübümüzün başlattığı taraftar maketi projesine destek olmaya davet ediyoruz."
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