Beşiktaş'tan Bolasie hamlesi
Burak Yılmaz'ın sakatlığı Beşiktaş'ı hücum hattı için takviye arayışına itti. Sabah Gazetesinin haberine göre siyah beyazlı yönetim, ?Everton'dan Cenk Tosun'un takım arkadaşı Yannick Bolasie'yi gündemine aldı.
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