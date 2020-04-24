Beşiktaş'tan Boateng'e şartlı sözleşme!
Beşiktaş, ücretinde indirim yapması halinde Kevin-Prince Boateng ile 1 yıl daha devam edecek.
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