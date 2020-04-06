Beşiktaş'tan 4 futbolcuya izin
Beşiktaş corona virüsü salgını sebebiyle ülkelerine dönmek isteyen 4 futbolcusuna izin verdi.
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