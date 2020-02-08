Beşiktaş'ta Portekizli kaleci - Son dakika Beşiktaş videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Beşiktaş'ta Portekizli kaleci

Beşiktaş'ta Portekizli kaleci

Loris Karius'un performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için Ajax'ta forma giyen Portekizli kaleci Bruno Varela'yı gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Varela harekatı başlıyor...

Üst üste hatalar yapan Loris Karius'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan siyah beyazlılar düğmeye bastı.

Beşiktaş yönetiminin gündeminin ilk sırasında Portekizli kaleci Bruno Varela yer alıyor.

Siyah beyazlılar, Ajax'ta kiralık oynayan Bruno Varela için kulübü Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak.

25 yaşındaki Portekizli file bekçisinin Ajax ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Bruno Varela'nın Benfica'da; Vlachodimos, Svilar ve Zlobin gibi kalecilerin bulunmasından dolayı ülkesine geri dönüşe sıcak bakmaması bu transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

Bu sezon Ajax'ta başarılı kaleci Onana'nın gölgesinde kalan Bruno Varela sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
08 Şubat 2020 , Cumartesi
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN