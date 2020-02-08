Beşiktaş'ta Portekizli kaleci
Loris Karius'un performansından memnun olmayan Beşiktaş yönetimi gelecek sezon için Ajax'ta forma giyen Portekizli kaleci Bruno Varela'yı gündemine aldı.
Beşiktaş'ta Varela harekatı başlıyor...
Üst üste hatalar yapan Loris Karius'un satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan siyah beyazlılar düğmeye bastı.
Beşiktaş yönetiminin gündeminin ilk sırasında Portekizli kaleci Bruno Varela yer alıyor.
Siyah beyazlılar, Ajax'ta kiralık oynayan Bruno Varela için kulübü Benfica'ya satın alma opsiyonlu kiralama önerisinde bulunacak.
25 yaşındaki Portekizli file bekçisinin Ajax ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek.
Bruno Varela'nın Benfica'da; Vlachodimos, Svilar ve Zlobin gibi kalecilerin bulunmasından dolayı ülkesine geri dönüşe sıcak bakmaması bu transferde Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.
Bu sezon Ajax'ta başarılı kaleci Onana'nın gölgesinde kalan Bruno Varela sadece 3 karşılaşmada forma giyebildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...
- İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! Hollanda'ya çıkarma
- Transferleri başkan açıkladı! ''Beşiktaş'la anlaşmak üzereyiz''
- İşte Süper Lig'de gol krallığı...
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Ben penaltıyı verirdim"
- İkinci Luiz Gustavo krizi! Beşiktaş...
- Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeydi! Guilherme'den transfere yeşil ışık
- Talisca için karar verildi! Resmi açıklama geldi
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.