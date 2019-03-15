Beşiktaş'ta ödeme sıkıntısı
Beşiktaş'ta son iki yılda maaşını alamayan 9 futbolcu, Siyah beyazlı kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na ya da FIFA'ya şikayet etti.
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