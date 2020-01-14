Beşiktaş'ta Lens şoku!

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens'in sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması olduğu belirlendi. Siyah-beyazlı kulüpten 32 yaşındaki Hollandalı futbolcunun sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Jeremain Lens'in çekilen MR sonucuna göre, sağ uyluk arka adalesinde ikinci evre kas yaralanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." Jeremain Lens'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Bu arada Lens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldiği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, kulübün ismini açıklamazken teklifin 1 milyon euro olduğu belirtildi. Kara Kartal, Lens'in takımdan ayrılması durumunda 6 aylık maaşına karşılık gelen 1 milyon 150 bin euro'dan kurtulmuş ve transfere kaynak bulmuş olacak.