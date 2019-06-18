Beşiktaş'ta Karius'un yedeği Ertaç
Beşiktaş Loris Karius'un yedeğini buldu... Siyah beyazlılar, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi biten Ertaç Özbir'in transferinde sona yaklaştı...
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