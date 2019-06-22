Beşiktaş'ta hedef Douglas
Beşiktaş,? Sivasspor ile kiralık sözleşmesi sona eren Brezilyalı sağ bek Douglas'ın transferinde önemli aşama kaydetti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Beşiktaş'ta Marek Hamsik sesleri
- Transfer döneminin ilk bombası Beşiktaş'tan! İşte sözleşme detayları
- Beşiktaş'tan Nikola Vlasic çıkarması!
- TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!
- Beşiktaş golcüsünü buldu! İşte o isim
- Anlaşma sağlandı! Ömer Toprak Türkiye'ye dönüyor...
- Abdullah Avcı neşteri vurdu... Beşiktaş'ta şok ayrılık! Bir dönem böyle kapanıyor... Son dakika haberleri
- Beşiktaş ilk transferine çok yakın!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.