Beşiktaş'ta gündem Boyd ve Caiuby | Video haber
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tyler Boyd'un kulübü Vitoria Guimaraes'in fiyat arttırması nedeniyle sıkıntı yaşıyor. Listedeki bir diğer isim olan Caiuby'ye teknik direktör Abdullah Avcı'dan onay çıktı.
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