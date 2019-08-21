Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında cuma günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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