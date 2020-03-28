Beşiktaş'ta Adem Ljajic gözden çıkarıldı
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile yollar ayrılıyor. Yönetim beklediği verimi alamadığı Sırp yıldızı iyi bir teklif gelmesi halinde elden çıkarmayı planlıyor.
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