Beşiktaş'ın yeni transferi Güven Yalçın'ın muhteşem stili

Beşiktaş, Almam ekibi ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için yaklaşık 200 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Leverkusen altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahanın kanatlarında ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor. İşte Güven Yalçın'ın muhteşem stili...