Beşiktaş'ın yeni transferi Güven Yalçın'ın muhteşem stili – Fotomaç TV
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Güven Yalçın'ın muhteşem stili

    Beşiktaş, Almam ekibi ile sözleşmesi sona eren Güven Yalçın için yaklaşık 200 bin euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Leverkusen altyapısında yetişen 19 yaşındaki oyuncu, orta sahanın kanatlarında ve forvet arkası pozisyonunda görev yapabiliyor. İşte Güven Yalçın'ın muhteşem stili...

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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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