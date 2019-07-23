Beşiktaş'ın listesinde 4 genç
Yeni sezon öncesi kadrosunu gençleştirmek isteyen Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı 4 oyuncunun ismini yönetime iletti.
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