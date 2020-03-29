Beşiktaş'ın gözü Anderson Talisca'da
Beşiktaş eski futbolcusu Anderson Talisca'yı kadrosuna katmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar Adem Ljajic'i satıp Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor.
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